Score van 59,24 voor kunstrijdster Van Zundert bij debuut Spelen

Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft bij haar debuut op de Olympische Spelen een score van 59,24 punten behaald op de korte kür. De 17-jarige Nederlandse debutante kwam dinsdag als vijfde van de dertig deelneemsters in actie in het Capital Indoor Stadium. Voorlopig neemt Van Zundert met haar score de derde positie in. Slechts de beste 24 kunstschaatsers mogen terugkomen voor de vrije kür op donderdag, waarna de medailles worden verdeeld.

Met haar score verbeterde Van Zundert haar beste seizoensprestatie van 57,90 punten.

Het is voor het eerst sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille. Dat Nederland een kunstrijdster afvaardigde was te danken aan de zestiende plaats die Van Zundert in maart vorig jaar behaalde bij de WK in Stockholm, met een totaalscore van 174,50 punten.