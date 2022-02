Snowboardster Peperkamp verbaast zichzelf met zesde plek

Melissa Peperkamp had niet verwacht dat ze op de Olympische Spelen in de finale van het onderdeel big air als zesde zou eindigen. “Wat denk je zelf?”, zei de 17-jarige snowboardster na haar drie finaleruns in Beijing. “Elfde of tiende had wel gekund, maar zesde?”

Peperkamp kwam uit op een totaalscore van 141,75 punten, aanzienlijk hoger dan een dag eerder in de halve finale. Toen werd de Zelhemse met 128,25 elfde. “Mijn training ging heel goed vandaag. Op het moment dat het vandaag moest, deed ik het beter. Na de tweede run stond ik zelfs vijfde. Echt bizar.”

De jonge snowboardster moest op de dag van de finale al om 05.20 uur op. “Ik werd wakker en dacht: oh ja, ik moet vandaag een finale rijden. Mijn trainer Niels Oostendorp zei, waar wil je de finale mee beginnen? Toen wist ik het eigenlijk niet zo goed en werd ik een beetje emotioneel. Ik wist het niet zo goed. Toen zei mijn trainer, doe maar de ‘back 9’, omdat ik die vaker heb gedaan.”

De achterstand van Peperkamp op de drie medaille-winnaars was groot. De Oostenrijkse Anna Gasser werd eerste met 185,50 punten, gevolgd door de Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski Synnott (177,00) en de Japanse Kokomo Murase (171,50).

Als de Nederlandse de aansluiting met de echte top wil vinden, zal ze haar ’tricks’ de komende jaren moeten verbeteren, weet ze. “Het was voor mij nu echt wel een bonus om in de finale te staan, dat had ik echt niet verwacht. Ik zit nu met mijn niveau rond de top 12. Misschien zit ik over vier jaar wel in de top 5. Ik moet meer gaan ‘spinnen’ en ik zal ook wel over de kop moeten gaan met mijn snowboard, ben ik bang. Daar hebben we de vorige zomer al heel veel op geoefend. Dit jaar was het daar nog iets te vroeg voor.”

Peperkamp was onder de indruk van Gasser, die vier jaar terug ook al olympisch goud won op de big air. “Zij moest haar plek verdedigen hier en dat deed ze zo waanzinnig goed, niet normaal. Ze is gewoon een baas en zal altijd een baas in de snowboardsport blijven. Of ik dat niveau over vier jaar kan hebben? Dat zien we over vier jaar wel, dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik hoop van wel.”