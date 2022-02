Tennisser Djokovic: liever minder titels dan gedwongen vaccinatie

Tennisser Novak Djokovic mist in de nabije toekomst liever een aantal titels dan dat hij zich laat dwingen tot een vaccinatie tegen Covid-19. Dat heeft de Servische nummer 1 van de wereld verklaard in een interview met de BBC. Djokovic zei niet geassocieerd te willen worden met de antivaxbeweging, maar steunt het recht tot het maken van eigen keuzes.

Djokovic werd gevraagd of hij zou afzien van deelname aan toernooien als Roland Garros en Wimbledon vanwege zijn standpunt over vaccinatie. “Ja, dat is de prijs die ik ervoor wil betalen”, antwoordde de 20-voudig grandslamwinnaar, die vorige maand AustraliĆ« moest verlaten omdat zijn visum werd geweigerd. Hij zou daar deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.