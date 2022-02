Valieva ondanks dopingperikelen foutloos in korte kür

De commotie rond haar positieve dopingtest heeft kunstrijdster Kamila Valieva niet van haar stuk gebracht op het olympische ijs. De 15-jarige Russin liet een foutloze korte kür zien in het Capital Indoor Stadium. Gracieus en ogenschijnlijk kalm bewoog ze zich door de piste en kreeg een waardering van 82,16 punten. Het was de beste score van de dertig schaatssters die in actie kwamen. Ze start donderdag in de vrije kür als favoriete voor het goud.

Rond de tiener was de afgelopen dagen veel te doen. Valieva kreeg maandag van sporttribunaal CAS toestemming om deel te nemen in Beijing, hoewel ze in december positief had getest op doping. Dat gebeurde in Rusland, maar kwam pas een dag na haar succesvolle optreden in de landenwedstrijd naar buiten.

Ze werd aanvankelijk geschorst, maar het Russische antidopingbureau Rusada draaide die schorsing na een dag weer terug. Het IOC, wereldantidopingbureau WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het internationale sporttribunaal CAS wees dat af.

Het IOC heeft wel besloten dat er geen medailleceremonie komt in het geval Valieva op het podium eindigt na de vrije kür. Dat is omdat haar dopingzaak nog niet is afgehandeld. Ze heeft de gouden medaille uit de landenwedstrijd ook nog niet gekregen.

De Russische Anna Sjtsjerbakova kwam in de korte kür tot de tweede score (80,20) en de Japanse Kaori Sakamoto werd beloond met de derde score (79,84).

Lindsay van Zundert plaatste zich als 22e voor de vrije kür. De 17-jarige Nederlandse kunstrijdster noteerde bij haar olympische debuut een persoonlijk record van 59,24 punten. Van de dertig deelneemsters verzekerden de beste 24 in de korte kür zich van een optreden in de vrije kür, waarna de medailles worden verdeeld.