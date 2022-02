Waterpoloërs zonder bondscoach naar Israël voor EK-kwalificatie

De Nederlandse waterpoloërs gaan zonder bondscoach Harry van der Meer naar Israël voor het EK-kwalificatietoernooi. Van der Meer heeft net als diverse spelers positief getest op het coronavirus en reist niet mee naar Netanya. Zijn Montenegrijnse assistent Branko Mitrovic heeft op het toernooi de leiding over Oranje en krijgt daarbij steun van Johan Aantjes, oud-bondscoach van de waterpoloërs en tegenwoordig coach van Jong Oranje.

De Nederlandse ploeg opent het EK-kwalificatietoernooi vrijdag tegen gastland Israël en speelt de dagen daarna tegen Turkije (zaterdag) en Oekraïne (zondag). De beste twee landen plaatsen zich voor het EK, dat tussen 27 augustus en 10 september wordt afgewerkt in de Kroatische stad Split. De top 8 van het EK van begin vorig jaar in Boedapest is al zeker van deelname. Nederland eindigde op dat toernooi als vijftiende. Op het daaropvolgende olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam werd Oranje vijfde, niet genoeg voor deelname aan de Spelen van Tokio.

Van der Meer selecteerde vijftien spelers voor de EK-kwalificatie. Flemming Kastrop, Lars ten Broek en Kas te Riele debuteren voor Oranje op een internationaal toernooi.