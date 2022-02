Bernal ruim drie weken na ongeval al op hometrainer

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal is ruim drie weken na zijn zware ongeval al op zijn hometrainer gestapt. Bernal deelde de beelden van zijn training op Instagram.

“Laat nooit iemand je zeggen dat je iets niet kunt doen”, schreef de 25-jarige renner bij de video, waarop hij met ontbloot bovenlichaam te zien is. In de ruimte stond nog een rolstoel.

Bernal fietste ruim drie weken geleden tijdens een training in Colombia in volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

“Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan. Dit was de zwaarste wedstrijd, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen”, meldde Bernal ruim een week na het ongeluk. De winnaar van de Tour 2019 en de Giro 2021 ging meermaals onder het mes.

In januari verlengde Bernal zijn contract bij Ineos Grenadiers tot eind 2026.