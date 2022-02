Bobsleeërs in achterhoede bij eerste trainingen viermansbob

De Nederlandse bobsleeërs zijn bij de Olympische Spelen bij hun eerste twee trainingen in de viermansbob in de achterhoede geëindigd. Ivo de Bruin kwam met zijn drie remmers in het Yanqing National Sliding Centre tot een 26e tijd in de eerste run en een 23e tijd in de tweede run.

Het waren voor de viermansbob de eerste afdalingen op de olympische baan. De bobsleeërs maakten in het najaar de keuze de trainingsmogelijkheid tijdens het testevent over te slaan om zich volledig te concentreren op de olympische kwalificatie.

In de eerste run gaf piloot De Bruin met een tijd van 1.00,81 1,75 seconde toe op de toptijd van de Duitse titelverdediger Francesco Friedrich. In de tweede run verbeterde hij zich met 1.00,50 en was hij 1,16 seconde langzamer dan de snelste trainingstijd van de Duitser Christoph Hafer.

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob.