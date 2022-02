Chinese freestyleskiër Qi heerst op onderdeel aerials

Na de Chinese freestyleskiester Xu Mangtao bij de vrouwen heeft haar landgenoot Qi Guangpu bij de mannen olympisch goud veroverd op het onderdeel aerials. De 31-jarige Qin was op de schans van Zhangjiakou met zijn schroeven en salto’s een klasse apart met een score van 129,00. De Oekraïense titelverdediger Oleksandr Abramenko pakte het zilver met een score van 116,50 na een moeizame landing. De Rus Ilja Boerov was met 114,93 net als vier jaar geleden goed voor brons.

Qi nam al voor de vierde keer deel aan de Winterspelen. De wereldkampioen van 2013 en 2105 was niet eerder succesvol geweest. De vierde plaats in Sotsji was tot nu toe zijn beste resultaat. In eigen land pakte hij vorige week al zilver in de landenwedstrijd.

Met zijn overwinning bezorgde Qi China het zevende goud, waarmee het gastland al succesvoller is op Winterspelen dan ooit tevoren. Zijn landgenoot Jia Zongyang, die al zilver (2018) en brons (2018) op zak had, haalde de finale niet.