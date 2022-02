De Vegt gaat bij skibond door tot Spelen van 2026 in Milaan

Wopke de Vegt is naar alle waarschijnlijkheid ook de komende jaren technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). “De intentie is er om vier jaar lang met elkaar door te gaan, tot de Olympische Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo”, vertelde de 65-jarige De Vegt woensdag in Beijing.

De Vegt werkte eerder jarenlang in de schaatswereld. In 2011 stopte hij als bondscoach van de ploegachtervolging, waarna hij een jaar later begon aan zijn werkzaamheden bij de NSkiV.

Nederland was bij de Winterspelen van Beijing met zes ‘sneeuwsporters’ vertegenwoordigd, de snowboarders Michelle Dekker, Melissa Peperkamp, Niek van der Velden en Glenn de Blois en de skiërs Adriana Jelinkova en Maarten Meiners.

Dekker deed het met de vierde plaats op de parallelreuzenslalom het beste. Peperkamp en Van der Velden eindigden op het onderdeel big air allebei als zesde.