Franse skiër Noël pakt olympisch goud op slalom

De Franse skiër Clément Noël heeft op de Olympische Spelen van Beijing de slalom gewonnen. Noël was in de eerste run goed voor de zesde tijd en passeerde bij zijn tweede optreden al zijn concurrenten. Op zes tienden van een seconden werd de Oostenrijker Johannes Strolz tweede. De winnaar van het goud op de combinatie was de snelste geweest in de eerste run. Het brons ging naar de Noor Sebastian Foss-Solevaag, de regerend wereldkampioen.

Voor de 24-jarige Noël was het het grootste succes uit zijn loopbaan. Vier jaar geleden in Pyeongchang eindigde hij als vierde. Noël staat dit jaar zesde in de wereldbekerstand op het technische onderdeel. De jaren ervoor eindigde hij drie keer als tweede in dat klassement.

“Ik wist dat ik in vorm was”, vertelde Noël nadat hij Frankrijk het eerste goud in het alpineskiën had bezorgd op de Winterspelen van Beijing. “Mijn wedstrijden in januari waren wat minder, maar in de trainingen hier ging het juist erg goed.”

De Fransen hadden al zilver op zak van veteraan Johan Clarey op de afdaling, terwijl Mathieu Faivre brons had gepakt op de reuzenslalom. Het meest technische onderdeel beloofde vooraf al een open wedstrijd te worden. De zes wereldbekerwedstrijden kenden vijf verschillende winnaars onder wie Noël, terwijl liefst veertien skiërs podiumplaatsen behaalden. “Je krijgt niet veel kansen om olympisch goud te pakken”, zei Noël. “Het gaat om 1 minuut en zo’n 40 seconden, elke vier jaar. Ik kan niet beschrijven hoe ik me nu voel.”