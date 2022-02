Griekspoor laat zich verrassen door Pouille in Marseille

Tallon Griekspoor is in de openingsronde van het ATP-toernooi van Marseille blijven steken. De als zesde geplaatste Nederlander liet zich in drie sets verrassen door de Fransman Lucas Pouille, de mondiale nummer 154 die met een wildcard was toegelaten. Het werd 7-5 3-6 6-1 voor de voormalig top 10-speler die lang uit de roulatie was met een elleboogblessure.

De 25-jarige Griekspoor maakte een onrustige indruk op het centercourt van het indoortoernooi in het zuiden van Frankrijk. In de eerste set gaf hij op slordige wijze een 5-3-voorsprong uit handen en in de derde set kwam hij bij vlagen ongeïnteresseerd over. Na 2 uur en 17 minuten maakte Pouille het af met een ace.

De Nederlander won maar iets meer van de helft van de punten op zijn eerste opslag: 53 procent. Pouille (27) won ruim drie kwart van de punten op zijn eerste service: 76 procent.

Griekspoor, de nummer 60 van de wereld, had van de organisatie een woensdagstart gekregen omdat hij dinsdag vanuit Marseille heen en weer moest naar Parijs om een visum voor de Verenigde Staten aan te vragen. Dat visum moest hij opnieuw aanvragen omdat hij eind 2020 zijn paspoort is kwijtgeraakt.

Vorige week verloor Griekspoor op het ABN AMRO World Tennis Tournament in de tweede ronde. In Rotterdam bleek de Hongaar Marton Fuscovics in twee sets te sterk.