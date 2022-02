IJshockeyers Canada uitgeschakeld op Spelen

Voor de ijshockeyers van Canada zijn de Spelen in Beijing voorbij. De negenvoudig olympisch kampioen verloor in de kwartfinale van Zweden: 2-0 (0-0 0-0 2-0).

De nederlaag van Canada was niet de enige verrassing in de kwartfinales. Want de ijshockeyers van de Verenigde Staten verloren van Slowakije, dat na shoot-outs won. Na reguliere speeltijd en verlenging was de stand 2-2. Aanvoerder Marek Hrivik van de Slowaken maakte 44 seconden voor het verstrijken van de reguliere speeltijd gelijk (2-2).

Canada en de Verenigde Staten spelen net als de andere ploegen op de Winterspelen zonder de grote sterren van de NHL. De belangrijkste ijshockeycompetitie van de wereld is niet stilgelegd omdat er de afgelopen maanden veel duels vanwege corona zijn uitgesteld.

Slowakije neemt het in de halve finales op tegen Finland, dat met 5-1 duidelijk de baas was over Zwitserland. Zweden stuit op Rusland, dat Denemarken naar huis stuurde (3-1).