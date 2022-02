IJshockeyers Verenigde Staten uitgeschakeld op Spelen

De ijshockeyers van de Verenigde Staten zijn op de Olympische Spelen van Beijing niet verder gekomen dan de kwartfinales. Slowakije was na shoot-outs te sterk voor het Amerikaanse team, dat vier jaar geleden ook al een plaats bij de laatste vier misliep. Toen was Tsjechië verantwoordelijk voor de vroege aftocht, eveneens via shoot-outs.

Team USA had in de groepsfase alle drie de duels gewonnen, onder meer van negenvoudig olympisch kampioen Canada.

Na de reguliere speeltijd (1-1 0-1 1-0) en een verlenging zonder treffers waren shoot-outs nodig. Peter Cehlarik zorgde met een treffer voor de beslissing. Eerder had aanvoerder Marek Hrivik de Slowaken met een doelpunt 44 seconden voor tijd behoed voor uitschakeling.