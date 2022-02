Kunstrijdster Valieva welkom op slotgala ondanks dopingaffaire

De Russische kunstrijdster Kamila Valieva is welkom op het traditionele gala op de slotdag van de Olympische Spelen in Beijing. Voorwaarde is wel dat ze een medaille wint in de individuele wedstrijd. Dat meldt het Russische persbureau TASS. De 15-jarige Valieva is onderwerp in een dopingrel nadat ze in december positief bleek te zijn getest op het middel trimetazidine. Omdat ze niet geschorst is en de B-staal nog moet worden onderzocht, mocht ze meedoen op de Spelen waar ze met het team al de landenwedstrijd won.

Traditiegetrouw wordt het kunstschaatstoernooi op de Winterspelen op de slotdag besloten met een show waar de beste deelnemers hun kunsten nog eens mogen vertonen. Valieva leidt bij de vrouwen na de korte kür en maakt kans om donderdag het goud te pakken. De uitnodiging voor het afsluitende evenement komt van de internationale schaatsbond ISU, zo meldt Tass. Eerder liet het IOC weten geen huldiging te houden als Valieva een van de medaillewinnaars is. De uitslag is dan onder voorbehoud, in afwachting van het vervolg van haar dopingzaak.