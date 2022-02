Langlaufers bezorgen Noorwegen dertiende goud op Spelen

Met winst van de langlaufers op de cross-country teamsprint klassiek heeft Noorwegen de dertiende gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Beijing. De Noren leiden het medailleklassement mede dankzij Johannes Hösflot Kläbo, die al individueel goud had veroverd op de sprint.

Kläbo kwam op de teamsprint in actie met Erik Valnes. Het tweetal was al eens wereldkampioen in 2019, terwijl Kläbo met een andere partner de olympische titel veroverde in Pyeongchang 2018 en vorig jaar nog wereldkampioen werd.

Het Noorse duo hield Finland achter zich. De namens hun olympisch comité uitkomende Russen pakten het brons.