Nederland ondanks brons Schulting naar zesde plek medaillespiegel

Nederland is weer een plekje gezakt in de medaillespiegel van de Olympische Spelen in Beijing. Het brons van shorttrackster Suzanne Schulting was niet genoeg om gastland China voor te blijven in de tussenstand. TeamNL staat nu zesde, een plek die het deelt met Zweden. Ook die ploeg heeft nu zes gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles.

Noorwegen blijft de ranglijst aanvoeren. De langlaufers op de cross-country teamsprint klassiek pakten woensdag het dertiende goud voor het land. Duitsland volgt met tien gouden plakken, de Verenigde Staten staan derde met acht eerste plaatsen.

Donderdag volgen nieuwe medaillekansen voor Nederland met onder andere de 1000 meter voor de schaatssters op het programma.