Nog maar twee nieuwe coronagevallen bij Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen in Beijing zijn woensdag twee nieuwe gevallen gemeld van het coronavirus. Het gaat niet om sporters of begeleiders, meldt het organisatiecomité.

De twee positieve gevallen komen voort uit de testronde van dinsdag, toen opnieuw alle mensen in de zogenoemde olympische ‘superbubbel’ zich moeten laten testen. Het gaat om een groep van ongeveer 70.000 mensen.

Sinds het begin van het bijhouden van de coronacijfers rond de Spelen, op 23 januari, staat de teller nu op 435 positieve gevallen. Alle deelnemers aan de Spelen zijn volledig gescheiden van de Chinese bevolking en worden dagelijks getest.

Woordvoerder Mark Adams van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) prees de Chinezen woensdag voor hun gekozen strategie. “We moeten niet vergeten dat we deze Spelen te midden van een pandemie organiseren”, zei hij. “Het is een enorm complexe opgave. We zijn er nog niet, maar we komen dichter bij het einde. Petje af voor de Chinese organisatoren.”

Huang Chun, de vice-directeur van het Chinese organisatiecomité dat verantwoordelijk is voor de preventie van de coronapandemie, bedankte woensdag alle betrokkenen die zich aan de strikte maatregelen houden en meewerken. Dat er maar weinig gevallen zijn, is volgens hem te danken aan de “gezamenlijke inspanningen” van iedereen. “Succesvolle beschermende maatregelen betekenen succesvolle Spelen”, aldus Huang Chun.