Schaatsster Wüst voor laatste keer in actie op Olympische Spelen

Ireen Wüst komt donderdag voor de laatste keer uit op de Olympische Spelen. De 35-jarige schaatsster doet in Beijing mee aan de 1000 meter, die om 09.30 uur Nederlandse tijd begint.

Wüst won eerder deze Spelen de 1500 meter en is met zes titels de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit. Op de 1000 meter is de Brabantse, samen met de Poolse Andzelika Wojcik, ingedeeld in de twaalfde van in totaal vijftien ritten.

Jutta Leerdam schaatst in de race direct voor Wüst. De nummer 5 van de 500 meter heeft de Amerikaanse Kimi Goetz als opponente. Antoinette de Jong, de derde Nederlandse deelneemster, is ingedeeld in de derde rit. Ekaterina Sloeva uit Belarus is haar tegenstandster.

Kunstrijdster Lindsay van Zundert doet in Beijing mee aan de vrije kür. De 17-jarige Brabantse plaatste zich dinsdag in de korte kür met 59,24 punten als 22e voor de finale. De vrije kür start om 11.00 uur. Van Zundert is als vierde kunstschaatsster aan de beurt.