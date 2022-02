Schulting bij Spelen naar halve finale op 1500 meter

Suzanne Schulting is bij de Olympische Spelen doorgedrongen tot de halve finales op de 1500 meter. De drievoudig olympisch kampioene eindigde in de zesde en laatste kwartfinale in het Capital Indoor Stadium overtuigend als eerste.

Xandra Velzeboer mag later op woensdag ook terugkomen voor de halve finales. De 20-jarige Nederlandse eindigde in de derde kwartfinale als tweede. Rianne de Vries, die voor het eerst in actie kwam op de Olympische Spelen, leek direct te stranden. Ze moest in de eerste kwartfinale genoegen nemen met de vierde plek. Ruim na afloop kreeg ze van de wedstrijdleiding te horen dat ze alsnog door mag, vermoedelijk omdat de tijdwaarneming haperde tijdens haar race.

Schulting won eerder deze Spelen goud op de 1000 meter en met de vrouwenaflossingsploeg. Vier jaar geleden won ze in Zuid-Korea eveneens de 1000 meter.