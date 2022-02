Schulting moet op 1500 meter genoegen nemen met brons

Shorttrackster Suzanne Schulting is er niet in geslaagd een vierde olympische titel te winnen. De 24-jarige Nederlandse moest woensdag in het Capital Indoor Stadium in Beijing op de 1500 meter genoegen nemen met brons. De zege ging, net als bij de vorige Spelen, naar de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi. Zilver was er voor Arianna Fontana, die eerder in China de 500 meter op haar naam schreef.

Schulting, die in de finale op een belangrijk moment werd gehinderd door de Chinese Yutong Han, behaalde eerder deze Spelen goud op de 1000 meter en met de vrouwenaflossingsploeg en zilver op de 500 meter. Vier jaar geleden was ze in Pyeongchang ook al de beste op de 1000 meter. Verder eindigde ze toen met de vrouwenaflossingsploeg als derde, zodat de Friezin nu op zes olympische medailles staat.

Xandra Velzeboer kwam in de finale tot de vijfde plaats. Rianne de Vries werd in de halve finale uitgeschakeld.

Het was de laatste dag van het olympische shorttracktoernooi. Nederland kwam uit op vier medailles, net als vier jaar terug in Zuid-Korea. Nu kwamen er drie op naam van Schulting en de vrouwenaflossingsploeg. In Zuid-Korea behaalden Schulting, Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof in 2018 eremetaal, net als de vrouwenaflossingsploeg.