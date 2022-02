Shorttrackers Canada winnen op Spelen goud op aflossing

De shorttrackers van Canada hebben op de Olympische Spelen de aflossing gewonnen. In de finale in het Capital Indoor Stadium in Beijing versloegen ze Zuid-Korea, Italië, China en de Russen.

Voor Canada wonnen Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles en Pascal Dion het goud. Het zilver ging naar Zuid-Korea. De Italianen pakten het brons.

Uittredend olympisch kampioen Hongarije en Nederland waren er niet bij in de finale. Hongarije won de B-finale voor Nederland en Japan. Canada pakte met het aflossingsgoud de eerste olympische shorttracktitel op de Spelen van Beijing. Dubois won op dit toernooi eerder zilver en brons. Kim Boutin won ook brons.

De 37-jarige Hamelin veroverde voor de vierde keer olympisch goud. Hij won de 500 meter en de aflossing met Canada op de Spelen van Vancouver in 2010 en pakte vier jaar later op de Spelen van Sotsji goud op de 1500 meter.