Shorttrackers eindigen als tweede in B-finale aflossing

De shorttrackers zijn op de Olympische Spelen in Beijing als tweede geëindigd in de B-finale van de aflossing. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Jens van ’t Wout werden op de streep geklopt door uittredend olympisch kampioen Hongarije. Japan eindigde als derde.

De shorttrackmannen liepen in de halve finales op dramatische wijze de eindstrijd mis. Het team van bondscoach Jeroen Otter lag in het Capital Indoor Stadium lang op koers, maar De Laat liet zich in de slotronde verrassen. Nederland eindigde 0,002 seconde achter de Russen.

Het lukte de Nederlandse aflossingsploeg voor de derde Spelen op rij niet om een medaille te winnen. Vier jaar terug werden de shorttrackers in de halve finale gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) leek het team van bondscoach Jeroen Otter kansrijk voor een medaille, maar ging Freek van der Wart in de finale onderuit.