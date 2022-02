Shorttrackster Schulting bij Spelen ook op 1500 meter naar finale

Shorttrackster Suzanne Schulting kan woensdag haar vierde olympische titel bemachtigen. De 24-jarige Nederlandse plaatste zich in het Capital Indoor Stadium voor de finale van de 1500 meter door in de tweede halve eindstrijd als eerste te eindigen. De Belgische Hanne Desmet finishte achter Schulting als tweede en mag ook door.

Schulting behaalde eerder deze Spelen de gouden medaille op de 1000 meter en met de vrouwenaflossingsploeg. Vier jaar geleden won ze in Zuid-Korea eveneens de 1000 meter.

Xandra Velzeboer plaatste zich ook voor de finale. De 20-jarige Nederlandse kwam in de laatste halve finale als derde over de finish en dat was net genoeg. Rianne de Vries, de derde deelneemster van TeamNL, werd uitgeschakeld. Zij maakte haar debuut op de Olympische Spelen.

De finale van de 1500 meter is om 14.18 uur Nederlandse tijd.