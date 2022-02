Shorttrackster Schulting raakt door ‘beuk’ zicht op goud kwijt

Shorttrackster Suzanne Schulting kon het maar moeilijk bevatten dat ze haar olympische toernooi op de 1500 meter niet had afgesloten met goud. “Ik was zo sterk”, sprak ze in tranen bij de NOS. “Maar ik kreeg onderweg een beuk. Dat ik toch nog brons pakt zegt genoeg over hoe goed ik was.”

“Ik was meteen alle snelheid kwijt”, vervolgde Schulting over het incident. “Het was een wonder dat ik niet viel. Maar ik kwam terug. Aan de andere kant, zo gaat het in deze sport. Hoe sterk je bent, je hebt ook te maken met tegenstanders.”

Alles klopte verder, op haar slotdag. “Ik was super rustig, zelfverzekerd”, vervolgde ze. “In de halve finale had ik een fantastische actie, het was echt genieten. In de finale wilde ik buitenom knallen, het was gelukt, als ik niet was gehinderd.”