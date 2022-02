Tennissters Sabalenka en Krejcikova al uitgeschakeld in Dubai

Op het sterk bezette WTA-toernooi van Dubai zijn de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst vroegtijdig uitgeschakeld. Zowel de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka als Barbora Krejcikova verloor in de tweede ronde van het tennistoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Sabalenka uit Belarus moest met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitova, die het toernooi in 2013 wist te winnen. De Tsjechische Krejickova, vorig jaar nog finaliste, redde het niet tegen Dajana Jastremska uit Oekraïne. Het werd 6-3 7-6 (3).

Ook titelhoudster Garbiñe Muguruza werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 4 van de plaatsingslijst verloor in drie sets van de Russin Veronika Koedermetova: 6-3 4-6 4-6. Dinsdag werd in de openingsronde al de als derde geplaatste Paula Badosa verslagen.