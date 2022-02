Van de Zandschulp verliest van Cilic en ligt uit toernooi Doha

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Doha uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Marin Cilic (33) was in twee sets te sterk: 6-3 7-5. Van de Zandschulp had na de verloren eerste set in de tweede nog een voorsprong van 5-2, maar de vijf games daarna gingen naar de ervaren Kroaat, de mondiale nummer 24.

Van de Zandschulp (26) werd in de eerste set bij een 4-3 achterstand voor het eerst gebroken, waarna Cilic de set binnenhaalde op eigen service. De tweede set begon de Nederlander sterk door de eerste drie games te winnen, maar de Nederlandse nummer 50 van de wereld kon zijn hoge niveau niet volhouden. Cilic maakte het op zijn tweede matchpoint af met een ace.

Van de Zandschulp was in de eerste ronde nog in twee sets te sterk voor de Italiaanse qualifier Thomas Fabbiano.