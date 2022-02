Voor schaatsers telt individueel succes meer dan teamonderdeel

Schaatsbond KNSB zal moeten beslissen welk belang ze in de toekomst hecht aan de ploegachtervolging. In tegenstelling tot individueel succes op de Spelen in Beijing, slaagden de teams er niet in de olympische titel te pakken. Voor de vrouwen restte brons, de mannen grepen voor het eerst sinds het nummer olympisch is naast de medailles.

In het olympisch toernooi waren beide teams niet opgewassen tegen ploegen die zich volledig op het nummer hebben toegelegd. Voor de Nederlandse schaatssters die uit drie verschillende merkenteams afkomstig zijn, is dat logistiek gezien al lastig. “Als de een op maandag terugkomt van twee weken op Tenerife, vertrekt de ander naar Italië”, schetste bondscoach Jan Coopmans de gang van zaken.

Maar ook de mannen die rijden voor hetzelfde merkenteam, gaven aan dat er in hun team nauwelijks wordt getraind op het onderdeel. “Wij duwen elkaar alleen als we een teampursuit rijden. Als we met de eigen ploeg trainen, zijn we daar niet mee bezig”, zei Patrick Roest, nadat hij net had uitgelegd hoe goed de Noorse olympisch kampioenen elkaar heel het rondje duwen en daar tijdswinst uit halen.

De winnaar van zilver op de langste afstanden verklaart onomwonden dat de ploegenachtervolging voor hem qua belang onder de 5 en 10 kilometer staan. “Je moet in Nederland individueel presteren en ik zou nooit een individuele afstand laten schieten om beter te zijn op de teampursuit.” Zelfs de bondscoach vindt dat we verkeerd bezig zijn als door zijn trainingen de individuele kansen van Roest of Irene Schouten minder worden.

Coopmans wijst erop dat hij nou eenmaal niet dezelfde mogelijkheden heeft als bijvoorbeeld Remmelt Eldering, de coach van de ‘gouden’ Canadese vrouwen. Die trekt 300 dagen per jaar met die dames op en schrijft hun trainingsschema’s, waarbij de achtervolging in het programma zit. Dat kan in Nederland niet.

“Het concept van merkenteams die elkaar beconcurreren levert ons geweldig veel succes op tijdens de laatste twee Spelen en hier ook weer”, zegt hij. “Dan kun je treuren dat we dat allerlaatste onderdeel niet ook winnen, maar dan zouden we meer sporters mee moeten nemen.” En dat laatste kan niet volgens de reglementen. Die bepalen dat een land maximaal negen rijders per sekse mag afvaardigen. Daardoor ligt in Nederland de nadruk op individuele kwalificatie.

Het heeft met keuzes maken, zegt Sven Kramer die op de Spelen zijn laatste ploegachtervolging reed. “Dat gaat ergens bijten. Ga die andere teams maar ontleden. Hebben die individueel goud gewonnen? Geen een. En bij ons hangt de hele hal vol met die medailles.”