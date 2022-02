Bekritiseerde Masi niet langer wedstrijdleider Formule 1

Michael Masi is niet langer de wedstrijdleider in de Formule 1. Het vertrek van de 44-jarige Australiër werd door Mohammed Ben Sulayem, de baas van de internationale autosportfederatie, in een video bekendgemaakt.

Masi speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de titelstrijd. Tijdens de laatste race van 2021, de Grote Prijs van Abu Dhabi, pakte Max Verstappen mede dankzij een beslissing van Masi op curieuze wijze de wereldtitel.

Na een crash van de Canadees Nicholas Latifi in de slotfase besloot Masi alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede van Mercedes.

Hamilton was zo ontdaan na de laatste race dat hij weken niets van zich liet horen. Zijn toekomst in de Formule 1 was zelfs enige tijd onzeker.

Niels Wittich en Eduardo Freitas zijn door de FIA benoemd tot nieuwe wedstrijdleiders. Zij wisselen die rol af. Volgens Ben Sulayem krijgt Masi een andere functie binnen de FIA.

De wedstrijdleider van dienst wordt komend seizoen geassisteerd door een team in een afgezonderde ruimte. Dat team moet als een soort VAR fungeren, zoals dat in het voetbal gebeurt. De directe verbinding tussen de teams en de wedstrijdleider komt te vervallen.