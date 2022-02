Coach foetert Valieva uit: waarom geef je het zo weg?

Coach Eteri Toetberidze had weinig begrip voor het matige optreden van de veelbesproken Russische kunstrijdster Kamila Valieva. “Je liet het gaan. Waarom? Waarom heb je alles zo weggegeven?”, foeterde de 47-jarige Toetberidze na de mislukte vrije kür van de 15-jarige Valieva, de spil in een spraakmakende dopingzaak tijdens de Winterspelen in Beijing.

Valieva mocht ondanks een positieve dopingtest meedoen in Beijing en leidde na de korte kür. Maar in de vrije kür leek ze toch te bezwijken onder alle rumoer die haar deelname wereldwijd had veroorzaakt; ze werkte een slordige en instabiele kür af en zakte naar de vierde plaats, buiten de medailles. De tiener droop zwaar geëmotioneerd af, maar haar coach, die bekendstaat om haar harde aanpak, toonde weinig mededogen en sprak haar meteen streng toe. “Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de axel gaf je het uit handen!”

Kort na die tirade sloeg Toetberidze alsnog een arm om de tengere schouders van Valieva, die zichtbaar overstuur was. Het goud en zilver gingen overigens naar twee andere pupillen van de Russische coach. Anna Sjtsjerbakova veroverde de olympische titel, het zilver was voor Aleksandra Troesova.