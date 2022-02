Eerste dag zonder positieve coronatest op Spelen

De Olympische Spelen van Beijing heeft voor het eerst een dag zonder positieve coronatests achter de rug. De bijna 69.000 tests die woensdag werden uitgevoerd, leverden louter negatieve uitslagen op. In de dagen ervoor testte steeds nog een enkeling positief.

Op het vliegveld van Beijing kwamen woensdag zeven deelnemers aan de Spelen aan. Zij testten allemaal negatief. Dat gold in de gesloten ‘superbubbel’ die de Chinezen hebben gemaakt ook voor alle deelnemers, die dagelijks een coronatest ondergaan.

In totaal hebben de Chinezen sinds 23 januari bijna 1,6 miljoen coronatests uitgevoerd bij sporters, officials, journalisten, vrijwilligers en andere stakeholders, die in een eigen ‘bubbel’ zitten en geen contact kunnen hebben met de plaatselijke bevolking. Het leverde vooralsnog 435 positieve uitslagen op. In de dagen voor de opening van de Spelen, toen de meeste deelnemers in Beijing aankwamen, ging het om enkele tientallen positieve gevallen per dag. Gedurende de Spelen nam dat aantal steeds verder af.

“Dit laat zien dat de voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen effectief zijn”, zegt Huang Chun, die namens het Chinese organisatiecomit├ę verantwoordelijk is voor de coronabestrijding. “We hebben een succesvol model gevonden voor Winterspelen tijdens een pandemie.”