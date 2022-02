Groepsfase Daviscup Finals naar september gehaald

De groepsfase van de Daviscup Finals wordt dit jaar al in september gespeeld. Aanvankelijk zouden de groepswedstrijden in november gespeeld worden, maar op aandringen van de spelers is besloten die eerder af te werken.

De zestien deelnemende landen worden verdeeld over vier groepen. Alle groepen worden in een andere stad gespeeld, van 14 tot en met 18 september. De finale van de US Open is op zondag 11 september.

De knockout-fase van het landentoernooi wordt wel eind november gespeeld, van 23 tot en met 27 november. De kwartfinales, halve finales en de eindstrijd worden op dezelfde locatie gehouden. De locaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Vorig jaar ging de titel in de Daviscup naar Rusland. De finale werd begin december gespeeld, terwijl het nieuwe seizoen begin januari alweer aanving. Dat leidde tot kritiek onder spelers.

Nederland maakt ook kans op deelname aan de Daviscup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis treft volgende maand Canada in Den Haag en de inzet is dan een startbewijs.