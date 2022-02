Medaillekansen Nederland op 1000 meter schaatsen voor mannen

Nederland heeft vrijdag op de voorlaatste dag van het olympische schaatstoernooi goede kansen op medailles. Op de 1000 meter voor mannen behoren Thomas Krol en Kai Verbij, allebei uitkomend voor Jumbo-Visma, tot de titelkandidaten.

Hein Otterspeer is de derde Nederlandse deelnemer. Titelhouder Kjeld Nuis ontbreekt. Hij greep op het olympisch kwalificatietoernooi naast een ticket op deze afstand.

Krol komt als eerste het ijs in Beijing op, in rit dertien tegen de Noor Havard Lorentzen. Otterspeer rijdt direct daarna tegen de Chinees Zhongyan Ning. Regerend wereldkampioen Verbij neemt het in de slotrit op tegen de wereldkampioen op de 500 meter, de Canadees Laurent Dubreuil.

De 1000 meter begint om 09.30 Nederlandse tijd.

Naast de drie langebaanschaatsers komen vrijdag verder geen atleten van TeamNL in actie. In het slotweekeinde van de Spelen staan voor Nederland alleen nog de massastart op de langebaan (vrouwen en mannen) en bobslee├źn (viermansbob) nog op het programma.