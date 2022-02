Problemen op de weg als gevolg van storm Dudley

Op meerdere plekken in Nederland is er donderdagochtend sprake van overlast op de weg door storm Dudley. Op de parallelweg van de A12 richting Den Haag ligt bij knooppunt Lunetten een boom op de weg. Rijkswaterstaat zegt dat het nog te hard waait om de boom weg te halen, maar verwacht dat dit na de ochtendspits wel mogelijk is. Tot die tijd blijft de weg daar dicht. Verkeer kan doorrijden op de hoofdrijbaan van de A12 en keren bij de Meern.

Volgens de ANWB staat er tussen Bunnik en knooppunt Lunetten als gevolg van de situatie een file van 4 kilometer.

In diverse delen van het land zijn weginspecteurs bezig om takken van de weg te halen. Dit levert meestal geen hinder op, aldus Rijkswaterstaat, maar in het noorden van het land zijn wel twee afritten afgesloten wegens omgewaaide bomen. Zo is op de A31 richting Leeuwarden de afrit Dronrijp dicht en op de A7 richting Groningen de afrit Hoogezand.

Wegens de storm adviseert Rijkswaterstaat automobilisten alert te zijn en hun rijstijl aan te passen.