Schaatser Verbij wil 1000 meter winnen, maar gunt het Krol ook

Sprinter Kai Verbij is op de Olympische Spelen van Beijing een van de favorieten op de 1000 meter van vrijdag. Misschien wel zijn grootste concurrent is ploeggenoot en vriend Thomas Krol, de man met wie hij altijd samen traint. “Natuurlijk winnen we beiden liever zelf. Maar als de ander beter is, gunnen we het elkaar ook.”

Verbij is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter. Hij komt op deze afstand op de Spelen namens Nederland uit met Krol en Hein Otterspeer. Titelhouder Kjeld Nuis ontbreekt. Hij greep op het olympisch kwalificatietoernooi naast een ticket op deze afstand.

In de drie wereldbekerwedstrijden die de vier specialisten op de kilometer reden, verdeelden ze alle podiumplaatsen onder elkaar. Krol was de meest constante met een tweede plaats en twee zeges. Otterspeer won een keer, Verbij werd zevende, tweede en vijfde. Maar van de drie Nederlanders die vrijdag in Beijing om de medailles mogen strijden, is Verbij de enige die twee wereldtitels op de 1000 meter achter zijn naam heeft staan. En bij de NK afstanden afgelopen oktober pakte hij ook de titel.

“Ik heb op de grote toernooien misschien iets vaker gewonnen, maar dat betekent niet dat Thomas minder is dan ik”, zegt Verbij. “Hij is denk ik de meest stabiele van ons twee en het kan zomaar dat hij deze afstand de komende jaren gaat domineren.” De Spelen zijn echter geen regelmatigheidsklassement, maar een momentopname. Je bent volgens Verbij afhankelijk van je eigen prestatie, maar daar komt ook een geluksfactor bij kijken.

Dat hij in de wereldbeker mindere resultaten heeft geboekt, heeft volgens Verbij zeker niet met motivatie te maken. “We trainen dan vaak nog door en dat heeft meer effect op mij dan op Thomas.” Volgens Verbij kunnen er een heleboel gekke dingen gebeuren tijdens zo’n olympische 1000 meter. “In de worldcups was het steeds 1-2-3 voor Nederland, maar er zijn veel meer favorieten. Daar wil ik niet naar kijken. Ik probeer zo scherp mogelijk aan de start te staan.”

Aan de startlijn is zijn vriendschap met ploeggenoot Krol van Jumbo-Visma dan ook even weggestopt, aldus Verbij. Dan wil hij zijn concurrent verslaan. Zodra hij over de finish is gekomen, is er echter geen jaloezie. “We hebben heel vaak situaties gehad waarin hij of ik wint en we zijn nog steeds hartstikke goede vrienden.”

De andere Nederlandse deelnemer, Otterspeer, rijdt sinds dit seizoen niet meer voor dezelfde ploeg. Otterspeer ging terug naar coach Gerard van Velde. “Het zou heel mooi zijn als we als Nederlanders de titel kunnen pakken”, zegt Verbij. “Natuurlijk wil je dat jouw team bovenaan staan, maar als hij beter is, is dat geen punt.”