Schaatsster De Jong tevreden met haar race op 1000 meter

Antoinette de Jong was tevreden over haar race op de 1000 meter bij de Olympische Spelen in China. De 26-jarige schaatsster eindigde naast het podium op de vijfde plaats.

“Het ging een stuk beter dan dat het was”, aldus De Jong bij de NOS. “Ik was nu echt agressief en voelde dat ik er goed in zat. Het ging beter omdat ik door het verwachtingspatroon dat ik voor mezelf heb gecreëerd geschaatst heb met een ballast, waardoor ik niet helemaal mezelf kon zijn. Maar toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: alles of niks, gewoon laten zien wat ik waard ben. Ik wilde de Spelen heel graag goed afsluiten en dat is goed gelukt.”

De Jong won deze Spelen twee bronzen medailles, op de 1500 meter en bij de ploegenachtervolging. De Japanse Miho Takagi won het goud op de 1000 meter, voor Jutta Leerdam. Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe.