Skiester Gisin wint combinatie na nieuw drama voor Shiffrin

De Zwitserse skiester Michelle Gisin heeft op de Spelen haar olympische titel op de combinatie geprolongeerd. De 28-jarige Gisin, die eerder in China brons pakte op de super-G, was net als vier jaar geleden in Pyeongchang de beste op de combinatie van de afdaling en slalom. Voor de Amerikaanse favoriete Mikaela Shiffrin eindigde de race opnieuw in een zware teleurstelling.

De 26-jarige Shiffrin stond na de afdaling op de vijfde plaats en lag daarmee op koers om haar eerste medaille op de Spelen van Beijing te veroveren. Op het tweede onderdeel, haar favoriete slalom, ging het echter al snel mis voor de tweevoudig olympisch kampioene, die in de eerste week van de Spelen ook al uitviel op de reuzenslalom en slalom. Shiffrin verloor de controle en ging onderuit. Zo eindigde ook de combinatie in tranen voor de Amerikaanse, die op de super-G (negende) en afdaling (achttiende) ver verwijderd bleef van de medailles.

Shiffrin had in de afdaling de ski’s van de Italiaanse Sofia Goggia gebruikt. “Ze had daar een kleine boodschap op geschreven”, zei de Amerikaanse. “Ik zag het bij de start en ik moest bijna huilen.” Goggia had een sticker met de tekst ‘Fly Mika, you can’ (vlieg Mika, je kan het) op één van de ski’s geplakt. Het inspireerde Shiffrin tot een sterk optreden op het eerste onderdeel van de afdaling. Daarna ging het echter mis.

Gisin had na de afdaling een seconde achterstand op de Oostenrijkse Christine Scheyer, maar de titelverdedigster was met afstand de snelste op de slalom. Gisin bezorgde de Zwitserse ploeg het vijfde goud bij het alpineskiën op deze Winterspelen. Haar landgenoten Corinne Suter, Beat Feuz (beiden afdaling), Lara Gut-Behrami (super-G) en Marco Odermatt (reuzenslalom) hadden eerder al succes op de piste van Yanqing.

Wendy Holdener, ook een Zwitserse, pakte op ruim een seconde van Gisin het zilver op de combinatie. Het brons ging op 1,85 seconde naar Federica Brignone uit Italië. De Tsjechische Ester Ledecká, olympisch kampioene op de parallelreuzenslalom bij het snowboarden, eindigde naast het podium (vierde op 2,65).