Tennisser Auger-Aliassime gaat in Marseille verder met winnen

Félix Auger-Aliassime is goed begonnen aan het indoortoernooi van Marseille. De 21-jarige Canadees schreef zondag het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam en heeft nu zes duels op rij gewonnen.

Auger-Aliassime – in de openingsronde vrijgeloot – was in de tweede ronde met 7-6 (3) 6-2 te sterk voor Jo-Wilfried Tsonga, die het toernooi in Marseille drie keer (2009, 2013 en 2017) wist te winnen.

Vorig jaar ging de titel in Marseille naar de Rus Daniil Medvedev, die sinds de verloren Australian Open-finale niet meer in actie is gekomen. Hij meldde zich af voor het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam.

Auger-Aliassime versloeg zondag de Griek Stefanos Tsitsipas in de finale met 6-4 6-2.