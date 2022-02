Van Zundert: het beste wat me als kunstrijdster is overkomen

Lindsay van Zundert keek met een trots gevoel terug op haar debuut tijdens de Olympische Spelen. “Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal te hebben mogen meemaken. Het was gewoon echt fantastisch. Het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstschaatsen”, zei de 17-jarige Nederlandse, die in het Capital Indoor Stadium met een totaalscore van 175,81 punten een persoonlijk record noteerde. Vorig jaar kwam Van Zundert bij de WK in Stockholm tot 174,50.

“Voor mijn gevoel ging het best goed, op twee kleine dingetjes na”, zei Van Zundert na haar optreden op de vrije kür. “Gelukkig viel ik niet, ik kon mezelf op tijd opvangen. Op allebei de küren heb ik een mooi persoonlijk record neergezet. Daar ben ik heel erg tevreden mee.”

Van Zundert eindigt bij de Spelen in de top 20. Zelf doet de eindklassering haar niet zoveel, vertelde ze. “Ik ben totaal niet bezig met mijn plaats. Ik heb mezelf verbeterd, dat was mijn doel hier. Voor de rest maakt het me niet meer uit wat een ander doet.”