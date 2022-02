Wüst is ondanks mislukte race trots op olympisch afscheid

Ireen Wüst had na haar laatste olympische race eerst gebaald. De 35-jarige schaatsster was van plan iets speciaal te laten zien, maar deels door een mislukte start kwam dat er niet van op de 1000 meter op de Spelen van Beijing. “Dat is de sporter in mij die altijd wil winnen en dat lukte even niet”, zei de zesvoudig gouden medaillewinnares na haar zesde plaats. “Maar nu komt langzaamaan het besef dat het de laatste race was. Het voelt wel gek.”

Wüst had door haar misser niet genoten van haar laatste keer op olympisch ijs. “Het is jammer dat dat bij de start gebeurde en dan moet je door. Dan is het niet echt genieten van je schaatsen. Ik was na afloop heel blij dat mijn ploeggenoten er zaten. Zo had ik toch nog het idee dat er een beetje familie was.”

Dat de laatste race niet werd wat ze had gehoopt, kon Wüst ondertussen wel van zich afzetten. “Mijn olympische afscheid is niet deze ene race. Dat zijn de hele Spelen en dan kan ik niet anders dan met een glimlach van oor tot oor naar huis gaan met een gouden medaille om mijn nek als olympisch kampioen. Ik had dat niet durven dromen.”