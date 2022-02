Basketballer Doncic met topscore naar All Star-wedstrijd

Vlak voor het All Star-weekend in de NBA heeft Luka Doncic nog eens laten zien dat hij in topvorm verkeert. De Sloveense basketballer leidde Dallas Mavericks met 49 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans: 125-118. Doncic pakte ook 15 rebounds en gaf 8 assists.

Vorige week maakte de 22-jarige Sloveen voor het eerst meer dan 50 punten in een NBA-wedstrijd. Doncic kwam toen tegen Los Angeles Clippers tot 51 punten. “We hebben elk zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord al gebruikt om zijn spel te beschrijven”, zei coach Jason Kidd van de Mavericks. “Maar hij wordt nog steeds beter. We kunnen de hele dag over hem praten. Het is ongelooflijk wat hij doet op het veld, zowel voor zichzelf als voor het team.”

Zondag vindt in Cleveland de All Star-wedstrijd tussen Team Durant en Team LeBron plaats. Doncic is reserve bij het team van LeBron James.

Joel Embiid, een van de vijf startende spelers in de ploeg van de geblesseerde captain Kevin Durant, liet ook zien dat hij klaar is voor de wedstrijd tussen de beste spelers van de NBA. De 27-jarige speler uit Kameroen leidde Philadelphia 76ers met 42 punten en 14 rebounds naar een zege op NBA-kampioen Milwaukee Bucks: 123-120. Bij de Bucks maakte Giannis Antetokounmpo 32 punten.