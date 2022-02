Chinese kunstschaatsers scoren wereldrecord bij paarrijden

Het Chinese kunstschaatskoppel Sui Wenjing en Han Cong hebben bij de Winterspelen in Beijing het hoogste puntenaantal ooit behaald in de korte kür bij het paarrijden. Met een waardering van 84,41 zette het duo voor een uitzinnig thuispubliek een wereldrecord neer.

De strijd om het goud in de vrije kür is allesbehalve beslist. Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov schaatsten op de olympische piste een korte kür die nauwelijks onderdeed voor die van Sui en Han. Met een score van 84,25 bezet het Russische paar de tweede plaats. Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov, eveneens uit Rusland, noteerden de derde score met 82,76.

De vrije kür in het paarrijden is zaterdag. Sui en Han zijn tweevoudig wereldkampioen. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 veroverde het Chinese paar zilver.