Formule 1-team Mercedes verruilt zwart weer voor zilvergrijs

De auto’s van het Formule 1-team van Mercedes zijn dit jaar weer zilvergrijs in plaats van zwart van kleur. De renstal presenteerde in het bijzijn van de Britse coureurs Lewis Hamilton en George Russell de W13, die overwegend zilvergrijs is met rode en groene accenten, de kleuren van de twee belangrijkste sponsoren.

De afgelopen twee jaren waren de beroemde ‘Silver Arrows’ van Mercedes zwart van kleur. De Duitse renstal besloot de auto in 2020 zwart te spuiten als statement tegen racisme en discriminatie, onderwerpen waar kopman Hamilton zich al jaren mee bezighoudt.

Mercedes veroverde afgelopen jaar voor de achtste keer op rij de wereldtitel bij de constructeurs. In de strijd om de individuele titel moest Hamilton het afleggen tegen Max Verstappen.

De nieuwe regels voor met name de aerodynamica hebben gezorgd voor een grondige aanpassing van de Formule 1-auto’s, alles met de bedoeling het inhalen makkelijker te maken en het spektakel in de races te vergroten. “We starten weer vanaf nul”, zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie van de nieuwe Mercedes.

“Ik hoop dat we de beste manier hebben gevonden om een meesterwerk te creëren”, aldus Hamilton. “Dit is een nieuw tijdperk, met drastische veranderingen. Niemand weet hoe het gaat uitpakken. Als coureurs willen we graag dicht op elkaar kunnen rijden. Ik hoop heel erg dat de nieuwe regelgeving hiervoor gaat zorgen. George en ik hebben al veel in de simulator gereden, maar we gaan het pas echt merken op de baan. We hebben al acht titels gewonnen; op naar de volgende.”