Freestyleskiester Gu in China gezicht Spelen, in VS ‘verrader’

Freestyleskiester Eileen Gu kan na haar historische olympische successen rekenen op veel aandacht vanuit haar geboorteland Verenigde Staten en vanuit China, het land van haar moeder en waarvoor de 18-jarige nu uitkomt. Haar unieke prestaties, door olympische medailles te halen op drie verschillende onderdelen van het freestyleskiën (twee goud en één zilver), worden gewaardeerd, maar vanuit de VS klinkt ook nog boosheid over haar keuze voor China.

Een “heel trotse” woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken feliciteerde Gu op Twitter. De Canadese skiester Cassie Sharpe, die vrijdag achter Gu zilver pakte op de halfpipe, noemde de tiener “een machine”. “Ze doet al bizarre trucs die niemand anders doet. Ik heb het gevoel dat ze nog zoveel ruimte heeft om te groeien en de sport te laten groeien.”

In China is Gu uitgegroeid tot hét gezicht van deze Spelen. Staatsmedia zijn lovend over haar. Op de Chinese versie van Twitter, Weibo, is ze sinds haar eerste gouden medaille ruim een week geleden het meest besproken onderwerp. Dan gaat het over van alles: van haar slaapschema tot haar favoriete snack.

De net 18-jarige Chinese snowboarder Su Yiming, ook olympisch kampioen, zegt trots te zijn op Gu. “We werken hier zo hard voor en hebben van dit moment gedroomd. Nu hebben we het beiden gehaald. Ik ben zo blij voor ons.”

Ondertussen zijn er Amerikanen die de keuze van Gu voor China “ondankbaar” en “beschamend” noemen. Ook wordt ze uitgemaakt voor verrader. Op social media gaan gefotoshopte plaatjes rond van Gu skiënd in bergen dollars met teksten als “ik heb China gekozen voor het geld”. Gu heeft het op Twitter zelf over “racistisch Amerika”.