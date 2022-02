Geen wedstrijden vrijdag in betaald voetbal vanwege storm Eunice

Alle wedstrijden in het betaald voetbal gaan vrijdagavond niet door vanwege de storm Eunice. De KNVB heeft in overleg met de betreffende clubs besloten om alle duels af te gelasten, omdat de veiligheid van onder meer de spelers en supporters rond de stadions niet gegarandeerd kan worden. De wedstrijden worden volgens de KNVB “op korte termijn” opnieuw ingepland.

In de Eredivisie stond het duel Fortuna Sittard – Sparta Rotterdam op het programma. In de Keuken Kampioen Divisie zouden om 20.00 uur zeven wedstrijden beginnen. FC Eindhoven – ADO Den Haag was donderdag al afgelast, omdat ADO vanwege een groot aantal coronabesmettingen binnen de selectie geen team op de been kon brengen.

Het KNMI heeft voor een deel van Nederland code rood afgegeven vanwege de storm. Het weeralarm geldt vanaf 14.00 uur voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. In de rest van het land is code oranje van kracht, met uitzondering van de provincie Limburg, waar code geel geldt wegens zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Eunice raast in de loop van de middag over het land. De wedstrijden van zaterdag en zondag in het betaalde voetbal gaan volgens de KNVB wel gewoon door.

Onder meer de basketbal- en squashbond hebben alle wedstrijden van vrijdag in hun competities ook afgelast.