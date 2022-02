Grote Prijs van VS tot en met 2026 op kalender Formule 1

De Grote Prijs van de Verenigde Staten staat tot en met 2026 op de kalender van de Formule 1. Afgelopen seizoen zegevierde Max Verstappen voor het eerst op Circuit of the Americas.

“De Grote Prijs van de VS is een van de grootste evenementen ter wereld geworden. We zijn enorm trots dat het een thuis heeft gevonden in Texas en zijn de miljoenen fans dankbaar die ons gedurende ons eerste decennium hebben bezocht. We zijn blij dat we ons contract hebben verlengd en kijken uit naar nog vele jaren van racen, entertainment en plezier”, aldus Bobby Epstein namens de organisatie.

De Formule 1 doet het circuit in Austin sinds 2012 aan. De race in Austin ging in 2020 niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Komend seizoen zijn er twee races in de Verenigde Staten. Op 8 mei staat de Grote Prijs van Miami op het programma, Circuit of the Americas is op 23 oktober het decor.