Handbalinternational Ivo Steins stopt bij Oranje

Handballer Ivo Steins stopt als international. De 29-jarige Steins speelde 83 wedstrijden voor Oranje, zijn laatste vorige maand op het EK tegen Kroatië. De cirkelspeler blijft nog wel actief bij zijn Limburgse club Kembit-Lions, bevestigt een woordvoerster van de handbalbond NHV na berichtgeving van Handbal Inside. Steins, wiens broer Luc een van de uitblinkers was op het EK, maakte in zijn interlandcarrière 95 doelpunten.

“Ik ben voorbij geraasd door heel veel jongens”, zegt Steins tegen Handbal Inside over zijn beslissing. “Zo eerlijk kan ik zijn. Ik zit zelf vast in mijn ontwikkeling. Op een gegeven moment is het voor mij moeilijk om bij dit Oranje rond te lopen.”

Steins ontbrak al in de donderdag gepresenteerde selectie van bondscoach Erlingur Richardsson voor een trainingsstage in maart. Die is in voorbereiding op de play-off voor het WK, een tweeluik dat in april tegen Zwitserland of Portugal wordt gespeeld. Het WK is begin volgend jaar in Polen en Zweden.