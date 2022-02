Fabio Jakobsen heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van de Algarve geboekt. De renner van Quick-Step kwam in de derde etappe van Almodôvar naar Faro al vroeg op kop in de massasprint, maar hij hield met machtige tred stand tot aan de finish. De Belg Tim Merlier werd tweede, voor de Fransman Bryan Coquard.

De 25-jarige Jakobsen won ook de eerste etappe in de Portugese rittenkoers. De Nederlandse sprinter schreef eerder deze maand ook al twee ritten in de Ronde van Valencia op zijn naam.