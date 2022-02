KNVB overlegt of voetbalwedstrijden in storm kunnen doorgaan

Voetbalbond KNVB kijkt in overleg met weerexperts en de betrokken clubs of de wedstrijden van vrijdagavond in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen doorgaan. In de loop van de middag trekt de storm Eunice over het land. Om 20.00 uur staat in de Eredivisie de wedstrijd Fortuna Sittard – Sparta Rotterdam op het programma, in de Keuken Kampioen Divisie beginnen op dat tijdstip zeven duels.

De KNVB hoopt aan het begin van de middag duidelijk te hebben welke wedstrijden kunnen doorgaan. De bond wil zoveel mogelijk ‘maatwerk’ toepassen.

Voor het eerst in drie maanden mogen de voetbalclubs weer de volledige capaciteit van hun stadions gebruiken. Fortuna Sittard heeft een groot deel van de ruim 12.000 toegangskaarten verkocht voor het duel met Sparta. De Limburgse club staat met 19 punten op de zestiende plaats in de Eredivisie, Sparta met 2 punten minder één plek lager.

Fortuna Sittard zegt contact met de voetbalbond te hebben gehad, waaruit blijkt dat “op basis van de beschikbare informatie en de code geel voor Limburg” de wedstrijd kan doorgaan. Wel vraagt de club de supporters goed te kijken naar het rijden van het openbaar vervoer, omdat bijvoorbeeld de NS heeft aangekondigd vrijdagmiddag geen treinen meer te laten rijden. Fortuna heeft de dj die zou optreden op het veld afgezegd.