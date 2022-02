Nederland nog één gouden plak verwijderd van vorige twee Spelen

Nederland is dankzij de zege van schaatser Thomas Krol op de 1000 meter op zeven gouden medailles gekomen bij de Olympische Spelen van Beijing. Dat betekent dat TeamNL nog altijd op gelijke hoogte kan komen met de vorige twee Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018), toen een recordaantal van acht gouden plakken werd behaald.

Die achtste titel moet zaterdag dan komen bij de massastart, waar Irene Schouten bij de vrouwen kanshebster is. Marijke Groenewoud is de andere deelneemster, terwijl bij de mannen Sven Kramer en Jorrit Bergsma meedoen.

Schouten won deze Spelen al twee keer goud, op de 3000 en 5000 meter. De overige Nederlandse zeges kwamen op naam van schaatsers Ireen Wüst (1500 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter), shorttrackster Suzanne Schulting (1000 meter) en de vrouwenaflossingsploeg bij het shorttrack.

Nederland heeft nu zestien medailles behaald bij de Spelen van Beijing. In Sotsji kwam de Oranje-formatie op een recordaantal van 24 plakken uit en in Pyeongchang was er twintig keer eremetaal te vieren. Die aantallen gaat Nederland nu niet halen. De doelstelling van chef de mission Carl Verheijen was “richting de twintig medailles”.