Nigeriaanse atlete Okagbare 10 jaar geschorst wegens doping

De Nigeriaanse atlete Blessing Okagbare is de komende tien jaar geschorst wegens meerdere overtredingen van de dopingregels. De 33-jarige Okagbare maakte volgens de Athletics Integrity Unit (AIU) zelfs deel uit van een georganiseerd dopingregime in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Vanwege deze “flagrante” schending van de dopingregels is haar straf veel hoger uitgevallen dan de gebruikelijke 4 jaar schorsing.

Okagbare heeft een behoorlijke staat van dienst in de mondiale atletiek. Ze veroverde op de Zomerspelen van 2008 in Beijing zilver bij het verspringen en won op de WK in Moskou van 2013 zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter. Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname. Okagbare had de series van de 100 meter al gelopen.

De atlete kreeg een schorsing van 5 jaar voor positieve tests op epo en menselijk groeihormoon en nog eens 5 jaar erbij omdat ze weigerde mee te werken aan het onderzoek van de AIU, die de dopingzaken namens de mondiale atletiekbond World Athletics afhandelt. “We zijn blij met de beslissing van het tuchtcollege”, zei directeur Brett Clothier van de AIU. “Een schorsing van 10 jaar is een krachtig signaal tegen opzettelijke en geco√∂rdineerde pogingen om te frauderen op het allerhoogste niveau van onze sport.”

Okagbare ontkent overigens alle beschuldigingen.